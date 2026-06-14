El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree, entre las víctimas del siniestro aéreo en Brasil

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como ‘Gaspi’, murió este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. En el accidente también perdió la vida el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, junto a otras cuatro personas.

La colisión se registró la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña. De acuerdo con las autoridades, ambas aeronaves impactaron en pleno vuelo y posteriormente se precipitaron a tierra. Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, provocando un incendio que alcanzó a varios automóviles.

Entre las víctimas fatales se encuentran Gaspi, de 23 años, y Oliver Tree, de 32. También fallecieron el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota; el director argentino de videoclips Lucas Vignale; y los dos pilotos de las aeronaves involucradas.

Gaspi se había convertido en una de las figuras más populares de las redes sociales argentinas gracias a sus videos de humor e interacciones callejeras, caracterizadas por su estilo irreverente y espontáneo. Su popularidad creció aún más tras su participación en La Velada del Año 5, organizada por el streamer español Ibai Llanos. Además, recientemente había anunciado el lanzamiento de la serie “Gaspi visita tu hogar”.

Por su parte, Oliver Tree era reconocido internacionalmente por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”. El artista estadounidense se encontraba realizando una gira por Sudamérica al momento del accidente.

Las autoridades brasileñas, junto con organismos especializados en investigación de accidentes aéreos, iniciaron las pericias para determinar las causas de la colisión. Hasta el momento no se ha establecido qué provocó el impacto entre ambos helicópteros.

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