🔴AHORA | En marcha el segundo tiempo del Japón-Países Bajos (0-0)

Países Bajos y Japón se enfrentan por la fecha 1 del grupo F del Mundial, en el estadio Dallas.

Países Bajos disputará su 12ª Copa del Mundo y persigue un título que se le negó pese a alcanzar tres finales en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. En su última participación llegó a cuartos de final.

La Naranja Mecánica tuvo un gran rendimiento en el proceso clasificatorio de la UEFA: puntero del Grupo G, con 20 unidades, sólo empató su partido con Polonia.

Por su parte, Japón encara su octava cita mundialista consecutiva desde su debut en Francia 1998. Los Samuráis buscarán superar su techo histórico de los octavos de final, instancia que alcanzaron en cuatro ocasiones: 2002, 2010, 2018 y 2022.

El conjunto nipón llega con el impulso de haber sido la primera nación —excluyendo a los anfitriones— en sellar su pasaporte al torneo, logrando la clasificación con tres jornadas de antelación en la tercera ronda de la AFC.

La selección europea y la asiática se enfrentaron en tres ocasiones, con ventaja para Países Bajos (dos triunfos y un empate). El antecedente más relevante fue en la fase de grupos de 2010, cuando un gol de Wesley Sneijder a los 53 minutos definió el encuentro.

Países Bajos y Japón comparten el Grupo F con Suecia y Túnez.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ismail Elfath.

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