Vive el Mundial 2026 junto a Red Uno y gana premios con el Tinkazo

Red Uno lanzó su plataforma de pronóstico deportivo el Tinkazo, una iniciativa dirigida a los fanáticos del fútbol que permite participar de manera gratuita por premios semanales y acumular puntos para optar a grandes sorpresas al final del campeonato.

¿Cómo participar?

Para formar parte de esta actividad, los interesados deben completar un sencillo proceso de registro. El primer paso consiste en escanear el código QR habilitado por la organización o ingresar al enlace oficial de inscripción.

Una vez realizado este procedimiento, el participante recibirá un código de acceso en su correo electrónico. Posteriormente deberá completar sus datos personales y activar su cuenta para comenzar a jugar.

Tus pronósticos acumulan puntos

Tras el registro, los concursantes podrán realizar sus pronósticos sobre los partidos y sumar puntos en cada jornada. Los resultados obtenidos permitirán escalar posiciones en la clasificación general y aumentar las posibilidades de acceder a los premios.

Recuerde que los participantes tienen la opción de modificar sus pronósticos hasta una hora antes del inicio de cada encuentro.

Premios imperdibles

Entre los premios para esta semana figuran televisores, equipos de sonido, microondas y balones oficiales, entre otros artículos tecnológicos y deportivos. Los resultados de esta semana se darán a conocer el domingo 14 de junio a través del programa Súper Deportivo, en un segmento especial lleno de emoción y expectativa.

Asimismo, cada acierto permitirá acumular puntos para optar por grandes premios al finalizar la competencia.

Ganadores semanales

Los ganadores de cada semana serán anunciados durante la emisión del programa Súper Deportivo, mientras que la entrega de premios se realizará la semana posterior a la publicación de los resultados. Estos serán entregados los domingos, en vivo, durante el programa especial del Súper Deportivo.

La convocatoria está abierta para personas desde los 12 años de edad, quienes podrán registrarse y participar durante toda la vigencia del certamen.

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