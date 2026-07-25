Gobernador verifica el avance de las mejoras en el estadio Gilberto Parada

En la antesala del compromiso entre Guabirá y Real Totora Oruro, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, realizó una inspección al estadio Gilberto Parada de Montero para verificar el avance de las obras de remodelación que se ejecutan en el escenario deportivo.

Estadio Gilberto Parada. Foto: Gobernación de Santa Cruz.



Durante el recorrido, la autoridad informó que la primera etapa de mejoramiento ya fue concluida y anunció que, mediante nuevos convenios, comenzará la segunda fase del proyecto, que contempla la construcción y adecuación de palcos y cabinas de transmisión.

Asimismo, destacó que el nuevo césped del estadio presenta un avance del 75 %, por lo que se espera que en las próximas semanas esté en óptimas condiciones para volver a albergar partidos del fútbol profesional.



En el plano deportivo, Guabirá respondió con una destacada actuación ante su público y se impuso por 4-1 a Real Totora Oruro, sumando una importante victoria en el estadio Gilberto Parada, mientras el escenario continúa avanzando en su proceso de modernización.

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