ABC anuncia cierre temporal de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz por mantenimiento

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la vía permanecerá cerrada los días 3 y 4 de agosto, entre las 07:00 y las 19:00, en el tramo comprendido entre Colomi y Padresama, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, anunció el cierre temporal de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo en la Red Vial Fundamental.

La medida afectará el tramo comprendido entre el retén de Colomi (kilómetro 85) y el retén de Padresama (kilómetro 150), donde se realizarán labores destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cortes se efectuarán los días lunes 3 y martes 4 de agosto, en el horario de 07:00 a 19:00, por lo que transportistas, operadores del servicio público, sectores productivos y la población en general deberán tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

La ABC recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización instalada en la carretera y seguir las instrucciones del personal desplazado en el sector para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

La entidad recordó que estas labores forman parte del mantenimiento preventivo de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz y exhortó a los conductores a circular con precaución una vez que se restablezca el tránsito.

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