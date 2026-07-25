Urkupiña 2026: Autoridades proyectan reactivación económica y masiva afluencia tras consolidarse el feriado del 14 de agosto

Con la certeza jurídica del feriado departamental para el próximo viernes 14 de agosto —oficializado mediante el Comunicado 0036/2026 del Ministerio de Trabajo—, las autoridades y la Iglesia católica en Cochabamba volcaron sus esfuerzos a la logística interna de la Festividad de la Virgen de Urkupiña. La medida, sustentada en la Ley Departamental 946, despejó las dudas que persistían en la opinión pública y dio luz verde a proyecciones económicas de gran alcance.

Un movimiento de 50 millones de dólares

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, destacó que más allá del profundo fervor religioso y la devoción, Urkupiña se consolida año tras año como un motor financiero crucial para la región.

"La Virgen de Urkupiña genera un movimiento económico de más de 50 millones de dólares, de acuerdo a los datos de la municipalidad de Quillacollo. Desde la Gobernación saludamos que se haya considerado este feriado; cuando se trabaja con buenos oficios y no se politiza la religión, siempre hay tiempo para avanzar", manifestó la primera autoridad departamental.

Ante las observaciones del sector privado respecto a la carga de días no laborables en el mes, Loza apeló a la empatía del empresariado local: "Pido comprensión y entendimiento a nuestros compañeros del sector privado. Esta festividad también promueve economía y beneficia directamente al turismo, la gastronomía, el transporte y a los microempresarios de estos rubros".

Quillacollo prevé una fuerte reactivación

Por su parte, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, recibió con beneplácito el respaldo del Gobierno nacional para hacer cumplir la normativa regional. Aseguró que el feriado del viernes 14 de agosto garantizará que los habitantes del departamento asistan activamente a la tradicional entrada folclórica.

Beneficio multisectorial: Santa Cruz enfatizó que la concentración turística generará un impacto directo en el bolsillo del transportista, el artesano y el comerciante minorista.

Planificación de seguridad: La validación oportuna del feriado permitirá diseñar mejores cordones de prevención y control para resguardar a las miles de familias que se congregarán en el municipio.

Feligresía se anticipa y llega desde Argentina y el interior

El ambiente festivo y de peregrinación ya se siente en los alrededores del Santuario de la Virgen de Urkupiña. El vicario del Templo de San Ildefonso, Juan Carlos Molina, reportó que desde inicios de julio —aprovechando el descanso pedagógico— se ha registrado un flujo constante de viajeros.

"Este año hemos tenido bastantes feligreses de Santa Cruz, Tarija, del oriente y, como siempre, una masiva presencia del norte de Argentina que viene con las imágenes de la mamita en sus manos, ya sea a pedir un favor o en agradecimiento por salud y situaciones superadas", detalló el religioso.

Molina recordó que, a diferencia de la gestión pasada, cuando el calendario litúrgico sufrió alteraciones y causó confusión debido a los comicios nacionales, este 2026 la festividad retoma su curso normal y tradicional. Finalmente, desde la Iglesia extendieron una invitación abierta a vivir la festividad en comunidad, exhortando firmemente a la población a evitar los excesos y el consumo desmedido de alcohol.

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