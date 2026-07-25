Botan desechos médicos en plena vía pública y generan preocupación en vecinos

La presencia de residuos médicos en plena vía pública encendió la alarma entre los vecinos, quienes denunciaron el hallazgo de jeringas utilizadas, tubos de laboratorio con restos de muestras de sangre y envases de medicamentos en un sector de alto tránsito.

El material fue encontrado a la altura del quinto anillo y la avenida Radial 17 y Medio, donde los desechos permanecen expuestos a pocos metros de una pasarela utilizada diariamente por peatones, ciclistas, niños y adultos mayores.

Los vecinos expresaron su preocupación por el riesgo sanitario que representa la exposición a este tipo de residuos, ya que podrían provocar accidentes o transmitir enfermedades a quienes circulan por el sector.

Aunque se desconoce el origen de los desechos, los denunciantes presumen que podrían haber sido arrojados ilegalmente desde algún establecimiento de salud. Hasta el momento no existe información sobre el retiro del material ni sobre la intervención de las autoridades competentes.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado urgente para que las instituciones responsables retiren los residuos y determinen quiénes abandonaron este material considerado potencialmente peligroso para la salud pública.

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