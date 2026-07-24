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“Se acaban las huelgas de solidaridad”: Jefatura de Trabajo analiza legalidad de la huelga del sector Salud y advierte sanciones

Garantizan el cumplimiento estricto de la Constitución tras evaluar las medidas ‘solidarias’ como perjudiciales para toda la población.

Ximena Rodriguez

24/07/2026 19:46

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Las autoridades laborales del país anunciaron la erradicación definitiva de las denominadas "huelgas de solidaridad" por atentar contra los derechos constitucionales de la población. Esta medida busca garantizar de forma prioritaria la atención en el sistema de salud y evitar que la ciudadanía sufra las consecuencias de paros injustificados.

Sanciones estrictas para los infractores

José Francisco Echazú, jefe departamental de Trabajo, enfatizó que "las huelgas de solidaridad se acaban, aparte de ser ilegales, son inconstitucionales y el único que se perjudica es la sociedad".

Asimismo, la autoridad aclaró que no corresponde realizar medidas de fuerza cuando las instituciones públicas han cumplido con el pago puntual de sueldos y bonos correspondientes.

Debido a que estas convocatorias no cumplieron con los procedimientos establecidos en la Ley General del Trabajo, la entidad gubernamental activará mecanismos de fiscalización de manera inmediata. En consecuencia, procederán los descuentos aplicables por los días no trabajados, seguidos de procesos sancionatorios y eventuales despidos.

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