El Transporte Libre de Cochabamba determina no pagar peajes y amenaza con paro

La Federación Especial del Transporte Libre de Cochabamba resolvió este viernes en un ampliado departamental suspender el pago de peajes y coordinar la realización de un paro movilizado a nivel regional o nacional. La medida responde a la crisis por el desabastecimiento de combustibles, el deterioro del tramo carretero y el incremento en el costo de los insumos operativos.

La reunión del sector se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Transportes Apote (Línea 106), en el municipio de Tiquipaya, donde representantes de las distintas modalidades evaluaron el impacto económico que afecta al rubro.

Las determinaciones del ampliado

A través de la Resolución 15/2026, las bases del transporte libre hicieron públicas las siguientes medidas de presión y exigencias:

Suspensión del pago de peajes: El sector determinó dejar de pagar este tributo vial debido al incumplimiento en los trabajos de mantenimiento y conservación de las carreteras por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Viceministerio de Transporte y las autoridades territoriales, de manera puntual en la zona del Trópico.

Coordinación de un paro movilizado: Iniciar contactos con otros sectores —como el transporte pesado, de carga, interprovincial e interdepartamental— para definir medidas de fuerza coordinadas en el ámbito departamental y nacional.

Fiscalización a surtidores: Exigir a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que efectúe controles rutinarios en las estaciones de servicio para el carguío de diésel, gasolina y Gas Natural Vehicular (GNV), ante denuncias de irregularidades.

Desabastecimiento, costo de vida y tarifas

El dirigente Mario Ramos cuestionó los problemas en la distribución de carburantes y la paralización del programa de conversión a GNV desde hace más de seis meses. Asimismo, señaló que el alza en los precios de repuestos y aceites se ha agudizado tras la implementación del esquema de dólar flexible.

"Esto está abarcando a todos. No vamos a decir que solo es para el transporte pesado o interprovincial, esto está llegando a todo el transporte. Por esa situación, hemos concluido promover un paro (...), puesto que no podemos seguir con esta temática", afirmó Ramos.

El dirigente advirtió que, de no obtener respuestas favorables por parte del Ejecutivo, el sector evaluará la nivelación de los costos operativos mediante el incremento de tarifas:

"De no tener resultados, la población va a tener que escuchar nuestras peticiones (...). Vamos a tener que tomar otro tipo de medidas como el reajuste de tarifas de flete y el reajuste de nuestras tarifas, situaciones que asumen otra postura con la población y no así con el Gobierno, que hasta el día de hoy hace caso omiso a nuestras peticiones", concluyó.

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