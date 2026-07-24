Gobierno anuncia inversión millonaria para modernizar la Policía Boliviana rumbo a sus 200 años

En el marco de los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Policía Boliviana, llevados a cabo este viernes en la Academia Nacional de Policías, el presidente Rodrigo Paz Pereira anunció un paquete integral de inversiones destinadas a modernizar la infraestructura, equipamiento tecnológico y el marco legal de la institución del orden.

Inversiones y cooperación internacional

Entre los principales anuncios económicos y de infraestructura, el Jefe de Estado destacó la puesta en marcha de proyectos clave con financiamiento nacional e internacional:

Nuevo Comando General: Se destinarán Bs 80 millones para la construcción de esta obra, cuya piedra fundamental se colocará en el mes de septiembre.

Complejo Policial de El Alto: Se encuentran en fase final los estudios de diseño para esta infraestructura, proyectada en Bs 140 millones .

Tecnología de punta: Mediante la cooperación con los Estados Unidos, se incorporarán $us 20 millones en equipamiento tecnológico para fortalecer la capacidad operativa de los efectivos.

Durante su intervención, Paz resaltó que se mantiene un trabajo coordinado con la Unión Europea y agradeció el apoyo de los cinco países limítrofes con Bolivia, especialmente en labores de cooperación durante los 53 días de bloqueos de carreteras y en investigaciones puntuales.

"A nombre de todos los bolivianos y bolivianas, he venido con mi esposa (...) es la policía quien nos cuida y por eso estamos aquí presentes", expresó el mandatario tras agradecer el servicio de las fuerzas de seguridad.

Reformas legales e institucionalidad

Además de las obras y el equipamiento, el Gobierno impulsará un paquete de cinco reformas legales orientadas a fortalecer la institucionalidad, la meritocracia, la transparencia y la confianza ciudadana dentro de la Policía Boliviana.

"Celebramos los 200 años de nuestra Policía Boliviana reafirmando el compromiso con fortalecer una institución moderna, profesional y al servicio de la gente. Una Policía más fuerte no se construye solo con infraestructura y equipamiento, sino también con reglas claras, profesionalismo y confianza ciudadana", señaló el presidente a través de sus canales oficiales.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca consolidar una entidad respetada, preparada y cercana a la población, orientada a hacer cumplir la ley, resguardar la Constitución y garantizar la seguridad democrática en todo el territorio nacional.

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