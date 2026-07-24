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El Alto anuncia mano dura contra el trameaje: operativos comenzarán desde el 1 de agosto

La Alcaldía también informó que más de 10 funcionarios fueron enviados a la cárcel por presuntos hechos de corrupción.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/07/2026 15:03

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Foto: Alcalde de la ciudad de El Alto, Eliser Roca. Red Uno.
El Alto

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El alcalde de El Alto anunció que, a partir del 1 de agosto, comenzarán operativos de control para combatir el trameaje en el transporte público, una práctica que continúa afectando a los usuarios en distintos sectores de la ciudad.

Operativos de control

La autoridad señaló que ya se elaboró un plan de trabajo y que las acciones estarán orientadas a reorganizar las líneas de transporte y verificar el cumplimiento de sus rutas.

"Desde el 1 de agosto estamos empezando una tarea de poder ya controlar. Ya tenemos el plan de trabajo y lo vamos a ejecutar", afirmó el burgomaestre.

Explicó que antes de habilitar nuevamente algunas líneas se realizará una evaluación para determinar su funcionamiento y necesidad dentro del sistema de transporte.

Acciones contra la corrupción

En otro tema, el alcalde informó que su gestión mantiene una política de tolerancia cero contra la corrupción y reveló que hasta la fecha más de 10 funcionarios municipales fueron encarcelados por presuntos hechos irregulares.

"Estamos en lucha frontal contra la corrupción y contra los malos funcionarios. Son más de 10 funcionarios que ya hemos metido a la cárcel y vamos a seguir limpiando la institución", sostuvo.

La autoridad añadió que la mayoría de los procesos involucran a funcionarios de la anterior administración y anunció que presentará un informe de sus primeros 100 días de gestión, en el que detallará las acciones ejecutadas en materia de control institucional y lucha contra la corrupción.

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