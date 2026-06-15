El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lanzó una campaña para reforzar los controles en el transporte público con el objetivo de garantizar un servicio más seguro, ordenado y respetuoso para todos los usuarios.

La municipalidad hizo un énfasis especial en la línea gratuita 155, opción 6, como canal prioritario para que la ciudadanía denuncie casos de trameajes, maltratos o cualquier irregularidad en el transporte público. Esta herramienta permite que las denuncias lleguen directamente a la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana para su seguimiento inmediato.

“Tu denuncia puede marcar la diferencia. Llámanos a la línea gratuita 155, opción 6, o acude a la Secretaría Municipal para registrar el número de placa, la línea del vehículo, la hora y el lugar del hecho”, señala el comunicado

Sancionar a infractores

Se destacó que la participación de los usuarios es fundamental para sancionar a quienes incumplen las normas y asegurar que el transporte público cumpla con estándares de calidad y seguridad.

El gobierno municipal invitó a todos los paceños a colaborar utilizando la línea gratuita y recordaron que con la ayuda de la ciudadanía se podrá construir un transporte público más confiable y eficiente.

“La Paz la reconstruimos entre todos. Tu participación es clave, y la línea 155, opción 6, está a disposición para actuar de manera rápida y efectiva”, concluyeron.

Mira la programación en Red Uno Play