Ya es oficial: Educación confirma la fecha para las vacaciones de invierno en Santa Cruz

La Dirección Departamental de Educación (DDE) cruceña confirmó de manera oficial que el descanso pedagógico de invierno se desarrollará del 6 al 17 de julio en el departamento. Tras una reunión de coordinación con los directores distritales, se definió que las actividades educativas se reanudarán formalmente el lunes 20 de julio.

Este anuncio coincide con la determinación de activar el horario de invierno en la capital cruceña a partir de este martes 16 de junio, debido a las bajas temperaturas pronosticadas. El director departamental de Educación, Nelson Nery Alcócer Coca, informó que la decisión fue asumida tras los reportes climatológicos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevén un descenso térmico durante toda la semana.

Flexibilidad horaria inmediata en las escuelas

Respecto a la aplicación de esta medida, la autoridad explicó que contempla una tolerancia de 30 minutos tanto en el ingreso como en la salida de las unidades educativas. “La ciudad capital ingresa a partir del día de mañana con un horario de invierno, esto porque según el reporte del Senamhi tenemos bajas temperaturas que van a permanecer durante toda la semana”, explicó la autoridad escolar.

El ajuste en los relojes escolares se implementará con el objetivo central de proteger la salud de los estudiantes durante las horas de mayor impacto del frío. Por esta razón, la DDE instruyó el cumplimiento obligatorio de las flexibilidades horarias en los turnos de la mañana y de la tarde.

Excepciones geográficas y resguardo de la salud

“Cuando aplicamos un horario de invierno, generalmente damos media hora de tolerancia en el ingreso y media hora de tolerancia en la salida, porque en esos horarios se manifiestan las bajas temperaturas y lo que queremos siempre es precautelar la salud de los estudiantes”, concluyó Alcócer. De esta manera, el gobierno escolar busca mitigar el impacto de las enfermedades respiratorias estacionales en las aulas locales.

Sin embargo, aclaró que en los Valles cruceños la fecha del descanso pedagógico aún permanece sujeta a una evaluación constante debido a las condiciones climáticas particulares de esa región. “Los Valles cruceños todavía mantenemos una fecha latente; puede adelantarse o también recorrerse un poco dependiendo de los factores climatológicos por esa zona”, señaló para finalizar el reporte.

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