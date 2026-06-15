Descubra los pasos necesarios para interactuar con las plataformas virtuales de la Gestora y confirmar su estado en el sistema.
15/06/2026 18:25
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El Programa Extraordinario de Protección y Equidad ha ingresado de manera oficial a su semana definitiva de vigencia operativa para el retiro de los fondos asignados. Debido a que faltan solo 4 días para el cese total del beneficio, las autoridades recuerdan a la población la urgencia de ingresar a los sistemas informáticos y verificar si eres beneficiario antes de la finalización de este programa.
La meta de esta fase de cierre es asegurar que ninguna familia con derecho a percibir el incentivo económico se quede rezagada por falta de información o retrasos administrativos. El incentivo financiero, concebido como una inyección directa a la economía del hogar, dejará de procesarse en las entidades financieras de todo el país.
Dos métodos virtuales para verificar las planillas actualizadas
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mantiene en pleno funcionamiento sus dos plataformas de control digital las 24 horas del día. Los usuarios únicamente requieren registrar de manera confidencial el número de su Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento completa para comprobar el estado de validación de sus documentos:
Adicionalmente, si el ciudadano detecta anomalías en su habilitación debido a desfases de información entre diferentes instancias, la entidad previsional ofrece soporte técnico inmediato. Los interesados pueden reportar incidentes escribiendo de manera personalizada a la línea de WhatsApp 67195524 o comunicándose con la central telefónica a través de la línea gratuita 800101070.
Requisitos mínimos y flexibilidades técnicas para el cobro
El cierre total definitivo de las operaciones bancarias se aplicará este viernes 19 de junio al finalizar la jornada financiera regular en todo el territorio nacional. Los beneficiarios rezagados que posean asignaciones pendientes de cobro de los meses previos podrán retirar el monto acumulado de hasta Bs 450. en una sola transacción simplificada.
Para viabilizar una atención rápida, segura y libre de trabas burocráticas durante estos últimos días, los bancos operan bajo las siguientes facilidades institucionales:
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