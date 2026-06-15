El Programa Extraordinario de Protección y Equidad ha ingresado de manera oficial a su semana definitiva de vigencia operativa para el retiro de los fondos asignados. Debido a que faltan solo 4 días para el cese total del beneficio, las autoridades recuerdan a la población la urgencia de ingresar a los sistemas informáticos y verificar si eres beneficiario antes de la finalización de este programa.

La meta de esta fase de cierre es asegurar que ninguna familia con derecho a percibir el incentivo económico se quede rezagada por falta de información o retrasos administrativos. El incentivo financiero, concebido como una inyección directa a la economía del hogar, dejará de procesarse en las entidades financieras de todo el país.

Dos métodos virtuales para verificar las planillas actualizadas

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mantiene en pleno funcionamiento sus dos plataformas de control digital las 24 horas del día. Los usuarios únicamente requieren registrar de manera confidencial el número de su Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento completa para comprobar el estado de validación de sus documentos:

Escaneo de Código QR: Capturando el QR corporativo impreso en los comunicados con la cámara del dispositivo móvil, se abre de forma automática el portal de autenticación.

Portal Institucional en Internet: Se puede navegar de forma directa hacia la dirección electrónica oficial https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe mediante el menú habilitado para bonos del Estado.

Adicionalmente, si el ciudadano detecta anomalías en su habilitación debido a desfases de información entre diferentes instancias, la entidad previsional ofrece soporte técnico inmediato. Los interesados pueden reportar incidentes escribiendo de manera personalizada a la línea de WhatsApp 67195524 o comunicándose con la central telefónica a través de la línea gratuita 800101070.

Requisitos mínimos y flexibilidades técnicas para el cobro

El cierre total definitivo de las operaciones bancarias se aplicará este viernes 19 de junio al finalizar la jornada financiera regular en todo el territorio nacional. Los beneficiarios rezagados que posean asignaciones pendientes de cobro de los meses previos podrán retirar el monto acumulado de hasta Bs 450. en una sola transacción simplificada.

Para viabilizar una atención rápida, segura y libre de trabas burocráticas durante estos últimos días, los bancos operan bajo las siguientes facilidades institucionales:

Cronograma abierto: Se puede asistir al banco de preferencia cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un turno por la terminación del carnet o fecha de nacimiento.

Se puede asistir al banco de preferencia cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un turno por la terminación del carnet o fecha de nacimiento. Documentación básica: Los requisitos indispensables exigidos por los cajeros de las agencias autorizadas es el Carnet de Identidad original, en estado físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio.

Los requisitos indispensables exigidos por los cajeros de las agencias autorizadas es el Carnet de Identidad original, en estado físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio. Proceso gratuito: El retiro de dinero es enteramente directo, por lo que no se exige la entrega de fotocopias de documentos, formularios adicionales ni cobros de comisión por intermediarios.

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