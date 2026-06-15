Bloqueos dejan 14 fallecidos en 46 días y agravan la crisis humanitaria en Bolivia

A medida que se prolongan los bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, crece también el número de víctimas fatales asociadas a las restricciones de circulación.

Según reportes de instituciones públicas, organismos de defensa de derechos y registros policiales, hasta la fecha, se reportan al menos 14 fallecidos, entre pacientes que no lograron recibir atención médica oportuna, transportistas varados y personas que intentaron llegar a sus destinos por rutas alternas.

Uno de los primeros casos registrados ocurrió el 13 de mayo, cuando la turista beliceña Anna Enns falleció en Desaguadero tras sufrir una descompensación mientras retornaba a Perú. Según los reportes, no pudo acceder a atención médica a tiempo debido a las interrupciones en las carreteras.

Al día siguiente se registraron dos nuevos decesos. Jhelly Villanueva Medina, una paciente renal de 40 años, que perdió la vida cuando era trasladada por el antiguo Camino de la Muerte. Ese mismo día, un joven de 20 años falleció en El Alto tras sufrir convulsiones y no poder ser trasladado oportunamente a un centro hospitalario.

La situación continuó agravándose el 21 de mayo, cuando un niño de 12 años perdió la vida por un shock séptico a bordo de una ambulancia que permaneció varada entre Llallagua y Potosí antes de llegar a una unidad de terapia intensiva.

Durante los primeros días de junio se concentró gran parte de los casos reportados. El 1 de junio falleció una joven de 24 años que padecía cáncer y esperaba recibir tratamiento de radioterapia en La Paz. Su traslado había sido suspendido debido a los bloqueos. Ese mismo día, tres mujeres murieron cuando el camión de verduras en el que viajaban se embarrancó en una ruta alterna habilitada para evitar los puntos de bloqueo en la región de Irupana.

El 2 de junio se reportó la muerte de un conductor del transporte pesado que permaneció más de 25 días varado en una carretera paceña. También falleció una niña de 12 años con diagnóstico oncológico que no pudo asistir a sus sesiones programadas de quimioterapia.

Al día siguiente, un profesor rural con enfermedad de base perdió la vida tras sufrir una descompensación mientras caminaba hacia su unidad educativa en Tapacarí, Cochabamba, debido a la falta de transporte. En otra emergencia, una mujer de 47 años falleció mientras era trasladada al Hospital Holandés, luego de que la ambulancia en la que viajaba permaneciera retenida en un punto de bloqueo en Senkata.

El 7 de junio también se registró el fallecimiento de José Ruiz Díaz, un paciente oncológico de 54 años que permanecía en Sucre y que no pudo regresar a Monteagudo debido a las restricciones en las carreteras. Según sus familiares, su deseo era pasar sus últimos días junto a sus seres queridos.

A esta lista se sumó recientemente la muerte del transportista José Alberto Quintanilla Torrico, quien perdió la vida cuando intentaba liberar su vehículo que había quedado atascado en una ruta alterna entre Potosí y Oruro. Tras ser aplastado por el motorizado, falleció posteriormente por hipotermia.

Mientras continúan los bloqueos en distintas regiones, sectores productivos, transportistas y organizaciones sociales advierten que las consecuencias ya no solo se reflejan en la economía y el abastecimiento, sino también en la salud y la seguridad de las personas que necesitan trasladarse dentro del territorio nacional.

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