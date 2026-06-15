Una mujer de la tercera edad conmovió a pobladores y usuarios de redes sociales al ser captada cargando sobre su espalda su mercadería para atravesar un punto de bloqueo instalado cerca de Turcukala, en la región de Caranavi.

En las imágenes se observa a la adulta mayor avanzando lentamente por el camino mientras transporta sus productos, en un esfuerzo por continuar con sus actividades comerciales pese a las dificultades ocasionadas por las medidas de presión.

Continúa su camino

Según se aprecia en el video, la mujer optó por trasladar la mercadería a pie ante la imposibilidad de continuar su recorrido en vehículo debido a los bloqueos instalados en la zona.

Pese al cansancio y al peso de la carga, la mujer continúa su recorrido con determinación, una imagen que ha generado reacciones de solidaridad y admiración entre quienes observaron el registro.

Habitantes de la región señalaron que situaciones similares se repiten diariamente en distintos puntos afectados por los bloqueos, donde muchas personas deben buscar alternativas para transportar alimentos, mercadería y otros productos de primera necesidad.

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