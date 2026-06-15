Choferes atrapados en Sayari sobreviven con escasos alimentos tras 46 días varados

La situación de los transportistas varados en el sector de Sayari, en la carretera que une Cochabamba con Oruro y La Paz, se agrava con el paso de los días debido a la falta de alimentos, agua y atención médica, según denuncian los propios conductores que permanecen retenidos por los bloqueos.

Los choferes aseguran que a este punto no llegó ayuda humanitaria y que muchos se encuentran desesperados por las condiciones en las que intentan subsistir tras más de 45 días de conflicto.

“Nos preocupa demasiado la situación en este punto de la carretera Sayari entre Cochabamba y Oruro-La Paz, donde no llegó nada de ayuda y los conductores están desesperados por la situación de salud y alimentaria”, relató uno de los transportistas afectados.

En videos difundidos por los propios conductores se observa cómo algunos intentan improvisar alimentos con los pocos recursos que les quedan. En una de las grabaciones, un transportista prepara una sopa con escasos ingredientes para intentar calmar el hambre mientras permanece a la espera de una solución.

Choferes piden ayuda urgente

La crisis alimentaria se suma a otros testimonios de choferes que aseguran verse obligados a buscar agua en los alrededores, recolectar frutas o verduras silvestres e incluso cazar animales para poder alimentarse.

La preocupación también aumentó tras conocerse el fallecimiento de un conductor que intentó evitar los bloqueos utilizando una ruta alterna. Según el reporte de las autoridades, el vehículo quedó atrapado en un lodazal y el chofer intentó liberarlo utilizando una gata mecánica.

Sin embargo, el equipo habría cedido durante la maniobra y terminó aplastándole un brazo. El conductor falleció posteriormente debido a una hemorragia severa que derivó en un shock hipovolémico.

Los transportistas reiteran su pedido de ayuda urgente y exigen la habilitación de corredores humanitarios que permitan la llegada de alimentos, medicamentos y asistencia médica para quienes permanecen varados en distintos puntos de las carreteras del país.

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