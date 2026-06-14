Enfrentamientos en Caranavi tras intento de despejar un punto de bloqueo

Se registraron enfrentamientos en la comunidad de Turcucala, en el municipio de Caranavi, luego de que un grupo de pobladores, acompañado por efectivos policiales, intentara despejar un punto de bloqueo instalado por sectores interculturales.

Vecinos intentaron desbloquear

Según reportes locales, los vecinos llegaron hasta el lugar con el objetivo de habilitar la vía interprovincial; sin embargo, los manifestantes se negaron a levantar la medida de presión, lo que derivó en enfrentamientos entre ambas partes.

Pese al operativo, los civiles y policías no lograron desbloquear la carretera y finalmente se retiraron del sector, mientras los movilizados continuaron con la protesta.

Hasta este domingo, el tránsito por ese tramo permanece interrumpido y los vehículos deben utilizar rutas alternas para llegar a los Yungas.

Desvíos ante rutas sin paso

Desde la Terminal de Minasa se informó que las salidas hacia esa región continúan operando, aunque los buses y camiones están obligados a tomar desvíos que prolongan el viaje en aproximadamente tres horas.

“Existe una ruta alterna por donde están llegando hacia Tipuani y Teoponte”, explicó Boris Cortéz, suboficial de Tránsito.

Los pasajeros señalaron que los recorridos, que habitualmente demandan cerca de siete horas, ahora pueden extenderse hasta diez horas debido a los desvíos habilitados.

Mientras tanto, los sectores movilizados mantienen el punto de bloqueo en Turcucala y no existe una fecha definida para la normalización total de la circulación en esa ruta de conexión con los Yungas paceños.

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