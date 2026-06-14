Sectores de Guarayos rechazan los bloqueos y alertan riesgo para la siembra por falta de diésel

Representantes de sectores sociales, productivos e instituciones de la población de El Puente San Pablo, en el municipio de Guarayos, expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país debido a los bloqueos, señalando que estos hechos están generando perjuicios económicos y sociales en la región.

En conferencia de prensa, los dirigentes manifestaron su rechazo a las medidas de presión y aclararon que no forman parte de las movilizaciones, asegurando que su posición es mantenerse al margen de los bloqueos.

“Queremos y repudiamos cualquier bloqueo. No hemos participado ni vamos a participar”, señalaron los representantes, al expresar su preocupación por el impacto en la economía local.

Canasta familiar

Los sectores afectados indicaron que el encarecimiento de productos de la canasta familiar es una de las principales consecuencias tras casi un mes de bloqueos, situación que estaría afectando directamente a las familias de la región.

Asimismo, alertaron sobre la escasez de combustible, especialmente diésel y gasolina, lo que estaría generando serias dificultades en plena campaña agrícola.

“Muchos compañeros están en la campaña de siembra de soya y están poniendo en riesgo la producción por falta de diésel”, advirtieron.

Piden diálogo

Los dirigentes también señalaron que el sector productivo de Puente San Pablo enfrenta múltiples necesidades. Remarcaron que la vía del diálogo es la única alternativa para encontrar soluciones a la crisis.

“Hemos determinado que vamos a buscar soluciones mediante el diálogo, porque es la mejor forma de encontrar soluciones”, afirmaron.

Los representantes sociales pidieron la intervención de las autoridades competentes para restablecer la normalidad y garantizar el abastecimiento en la región de Guarayos.

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