¿Hasta cuándo durará el 'surazo'? Esto dice el pronóstico para Santa Cruz

El segundo surazo del año sigue presente en gran parte del departamento de Santa Cruz, provocando un descenso de temperaturas y la presencia de vientos intensos.

El meteorólogo Luis Alberto Alpire informó que las condiciones frías continuarán durante los próximos días, con variaciones leves en las temperaturas máximas.

“Todavía van a persistir las temperaturas frías. Vamos a amanecer con una mínima de 14 y una máxima de 20 grados. El día viernes, mínima de 15 y una máxima de 21”, señaló.

Asimismo, explicó que el fin de semana habrá un ligero ascenso de las temperaturas máximas, aunque las madrugadas seguirán siendo frías.

“El día domingo nuevamente 14 grados, pero asciende la temperatura máxima en virtud de que retornan los vientos del norte. Vamos a tener cielos mayormente nublados a parcialmente cubiertos”, agregó.

Uno de los factores más importantes será la intensidad del viento, que aumentará la sensación de frío en varias regiones.

“Vamos a tener fuertes vientos todavía del sur. Mañana es viernes, más de 50 kilómetros por hora de ráfaga, y eso implica una sensación térmica de por lo menos 2 a 3 grados”, precisó Alpire.

Pronóstico por regiones

En los Valles se esperan mínimas de 4 grados y máximas de 22. En la Cordillera, temperaturas entre 8 y 23 grados. En la Chiquitanía, mínimas de 13 y máximas de 27 grados.

El especialista destacó que las mañanas y noches serán frías, mientras que las tardes tendrán un clima más templado.

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