Cochabamba se moviliza contra los bloqueos y exige garantizar la libre transitabilidad

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Jhonny Quintela, calificó como un “éxito” la marcha y cabildo de la cochabambinidad realizados en la ciudad y aseguró que la movilización demostró el rechazo ciudadano a los bloqueos y el respaldo a la democracia.

“Ha sido un éxito en el sentido de que la ciudadanía ha demostrado que está en desacuerdo con los bloqueos y que está a favor de la democracia”, afirmó Quintela, al señalar además que se pidió al Gobierno aplicar “todos los medios legales” para garantizar la libre transitabilidad en el país.

La movilización fue convocada por sectores cívicos y reunió a diferentes organizaciones que se declararon en emergencia por los conflictos sociales y rechazaron los bloqueos y actos vandálicos registrados durante las protestas.

Quintela indicó que durante la concentración también se realizaron oraciones y reflexiones por la situación que atraviesa el país. Asimismo, informó que los comités cívicos a nivel nacional ratificaron su voluntad de defender la democracia y exigir acciones para restablecer el tránsito en las carreteras.

El representante sostuvo que los bloqueos están generando un fuerte impacto económico y afectan directamente a la población. “Los medicamentos, alimentos y todo sube, de precio”, manifestó al cuestionar a los grupos que mantienen las medidas de presión.

Además, anunció que los comités cívicos, junto con la ciudadanía, definirán nuevas acciones a nivel nacional para exigir el levantamiento de los bloqueos.

Durante la marcha también reapareció la agrupación denominada Resistencia Juvenil Cochala, cuyos integrantes señalaron que no permitirán bloqueos en la ciudad de Cochabamba.

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