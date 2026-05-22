Recuperan siete motocicletas y desarticulan banda dedicada al robo en Cochabamba

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó este viernes siete motocicletas robadas, ocultas al interior de una vivienda, ubicada en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, tras una investigación que permitió seguir los movimientos de una presunta banda delincuencial dedicada al robo de motorizados.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes ingresaban a viviendas y, en varios casos, envenenaban a los perros para cometer los robos. Posteriormente, las motocicletas sustraídas eran trasladadas hasta el inmueble intervenido y luego enviadas al Trópico de Cochabamba.

Durante el operativo, los efectivos policiales también hallaron un vehículo que presuntamente se utilizaba para transportar las motocicletas robadas hacia esa región.

La Policía realizó la intervención de la vivienda con apoyo de grúas y patrullas para trasladar los motorizados recuperados hasta dependencias de Diprove. Además, varias personas fueron aprehendidas y conducidas a celdas policiales para continuar con las investigaciones.

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