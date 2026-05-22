Suman 11 los aprehendidos por violencia en el desbloqueo de Parotani: dos tienen antecedentes por narcotráfico y falsedad ideológica

Un operativo policial en el sector de Parotani derivó en la aprehensión de 11 personas, acusadas de agredir violentamente con piedras y dinamitas a los efectivos del orden. El hecho ocurrió durante la ejecución del plan de operaciones "Corredor Humanitario", diseñado para liberar la carretera que conecta al departamento con el occidente del país.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que la intervención comenzó aproximadamente a las 07:30 horas a la altura del kilómetro 33. Personal de la Unidad Técnica de Operaciones Policiales (UTOP) procedió a la captura de los sospechosos en flagrancia.

"Se procede a la aprehensión de 11 personas que se encontraban bloqueando de manera activa, asimismo atentando contra la integridad física de los propios policías, atentando contra la seguridad de transporte y la seguridad de los servicios públicos", detalló la autoridad policial.

Vínculos delictivos y planificación

Tras el cruce de información en el sistema policial, los investigadores confirmaron que dos de los 11 detenidos cuentan con antecedentes penales previos:

Primer implicado: Registro por delitos relacionados al narcotráfico .

Segundo implicado: Denuncia por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Según el reporte oficial, ambos sujetos se encontraban en los cerros de Parotani liderando los ataques directos contra el contingente policial.

Asimismo, la FELCC procedió al secuestro de los teléfonos celulares y objetos personales de los arrestados. "Ya tenemos indicios de que estas personas habrían planificado sus accionares y también habrían tenido contacto activo entre ellos", puntualizó Vera, señalando que la División Laboratorio y Escena del Crimen ya realiza el peritaje técnico de los dispositivos.

Situación jurídica

Los imputados se encuentran actualmente en celdas de la Felcc tras haberse remitido el caso formalmente ante el Ministerio Público. Se está a la espera de que se les tome la declaración informativa y se fije la hora para su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación legal.

Mientras tanto, un grupo de familiares acompañado por abogados defensores llegó hasta las dependencias policiales con el objetivo de presionar y gestionar la liberación de los sindicados.

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