El personal médico del Hospital de Ivirgarzama y las autoridades policiales lanzaron un llamado urgente a la población para identificar y localizar a los familiares de una mujer que fue hallada sin vida en el Trópico de Cochabamba, luego de sufrir una sobredosis letal bajo la modalidad de "tragona".

El hallazgo del cadáver se registró en inmediaciones del Sindicato San Pedro, en el sector de Ivirgarzama. Tras realizarle la autopsia de ley, los peritos médicos confirmaron que la víctima llevaba en su interior más de 30 cápsulas de cocaína líquida. Lamentablemente, dos de estos envases reventaron dentro de su estómago, provocándole una muerte fulminante por intoxicación aguda.

Rasgos particulares para su identificación

Debido a que la víctima no portaba documentos de identidad al momento del hallazgo, las autoridades han difundido sus características físicas con la esperanza de que sus familiares puedan reconocerla:

Edad estimada: Entre 35 y 40 años.

Estatura: 1.60 metros aproximadamente.

Tez: Morena.

Cabello: Oscuro.

Actualmente, los restos de la joven se encuentran depositados en la morgue del municipio de Villa Tunari, a la espera de que alguien reclame el cuerpo para darle cristiana sepultura.

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