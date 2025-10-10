Hallan a un hombre sin vida en la carretera a Pailón; llevaba 95 cápsulas de droga en el organismo

Un hombre de 45 años, identificado como Armando Aldana Ardaya, falleció en el municipio de Pailón luego de que las cápsulas de droga que transportaba en su organismo presumiblemente reventaran, provocándole un problema digestivo fatal.

El cuerpo de Aldana, de nacionalidad boliviana, fue levantado por personal policial en la carretera de Pailón. El caso se reveló por completo durante la autopsia médico legal en la morgue de la Pampa de la Isla, donde el personal forense alertó a las autoridades.

"Se logra encontrar un total de 95 cápsulas forradas con nylon transparente que nos dieron un peso de 1 kilo con 122 gramos de pasta base de cocaína", informó Amílkar Ramírez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El director de la Felcn indicó que se presume que Aldana era un "tragón" o "mula" de drogas, captado por organizaciones criminales. "Por las proximidades y el lugar donde ha sido recolectado esta persona, presumimos que iba a ir a Brasil, porque el levantamiento legal del cadáver se realizó en Pailón", explicó Ramírez, señalando que estas redes suelen reclutar a personas de bajos recursos para el transporte de sustancias controladas hacia el país vecino.

