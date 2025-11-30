Dan detención preventiva al joven que le quitó la vida a su pareja y trasladó el cuerpo en un minibús

La justicia boliviana determinó este fin de semana la detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro para Iván G. C. U., de 21 años, principal sospechoso del feminicidio de su enamorada, Yesica P.C., también de 21 años.

El caso conmocionó a La Paz luego de que el cuerpo de la joven fuera encontrado enterrado en un terreno baldío en el cantón Lacaya, Pucarani, provincia Los Andes, hasta donde el acusado presuntamente lo había trasladado desde la ciudad de La Paz.

Un crimen precedido por la violencia

Según el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, la investigación preliminar establece que el fatal hecho ocurrió la madrugada del viernes 28 de noviembre de 2025, en el departamento de la joven, ubicado en la zona Chamoco Chico. Tras una discusión, se presume que Iván G. C. U. asfixió a su pareja.

El informe de autopsia forense (IDIF) confirmó que la causa de muerte de Jessica fue asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento braquio/antebraquial, ratificando la muerte violenta.

Los antecedentes revelados por los familiares son aún más graves: señalaron que el sindicado, quien se encontraba bajo detención domiciliaria por haber agredido brutalmente a la víctima en el pasado, intentó quitarle la vida en una ocasión anterior.

El traslado y la captura

Las investigaciones detallan que, al percatarse del deceso, el presunto feminicida colocó el cuerpo de Jessica en una bolsa de yute y lo transportó en un taxi hasta la Terminal Interprovincial de El Alto. Luego, habría abordado un minibús hacia el cantón Lacaya.

La detención fue posible gracias a una vecina de la comunidad Challawari, quien alertó a las autoridades indígena originarias campesinas al ver al joven removiendo tierra en un pastizal. El sospechoso fue aprehendido y, aunque se acogió a su derecho de guardar silencio, fue imputado formalmente por el Ministerio Público.

Clamor por justicia

En el velorio, el dolor y la indignación de la familia y amigos se manifestaron en un fuerte clamor. "Exigimos justicia, que se haga justicia, la pena máxima para el autor, justicia para la familia. La verdad, soy mamá y me duele. Justicia, lo único que se pide es justicia", expresó una familiar. Los allegados de la víctima piden que el sindicado sea condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel.

Por el momento, el acusado pasará seis meses en la cárcel de San Pedro, mientras el abogado de la familia, Hoemí Vásquez, prepara las pruebas necesarias para la etapa de juicio.

