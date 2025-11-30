Encuentran cuerpo de pescador ahogado tras dos días de búsqueda en el río Yapacaní

Tras dos días de intensa búsqueda, rescatistas de la Gobernación de Santa Cruz encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 19 años que había desaparecido en el río Yapacaní. El hallazgo pone fin a la angustia de su familia, confirmando el trágico desenlace.

El joven, identificado como pescador, fue visto por última vez el pasado viernes. Según los reportes, intentó cruzar el río en el municipio de Yapacaní. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias que azotan la región y la consecuente crecida del caudal, fue vencido y arrastrado por la corriente.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente a dos kilómetros río abajo del punto donde se le perdió el rastro.

Personal de bomberos y los equipos de rescate de la Gobernación lograron recuperar el cuerpo este domingo. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tomó conocimiento del caso y procedió al levantamiento legal del cuerpo sin vida. Las autoridades y la familia están a la espera del informe oficial que detallen las circunstancias exactas del deceso, mientras se reitera la advertencia sobre los peligros de intentar cruzar o acercarse a los ríos durante periodos de crecida por las lluvias.

