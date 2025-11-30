TEMAS DE HOY:
Fatal accidente en Tarija: Choque entre tráiler y minivan deja muertos y varios heridos

El accidente ocurrió en la carretera al norte, a la altura del municipio de El Puente. Testigos reportaron dos fallecidos y múltiples heridos, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

Silvia Sanchez

30/11/2025 13:48

Foto Red Uno
Tarija, Bolivia

Un grave accidente de tránsito sacudió este domingo al departamento de Tarija. En la carretera al norte, cerca del municipio de El Puente, un camión de alto tonelaje impactó violentamente contra una minivan de transporte público.

De manera preliminar, testigos señalan que el hecho dejó dos personas fallecidas y varios heridos, aunque las cifras oficiales aún están en proceso de confirmación. También mencionaron que el conductor del camión podría haber estado en estado de ebriedad, pero la información todavía no fue verificada por las autoridades.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde se espera un reporte oficial sobre su estado y la cantidad final de víctimas.

La Policía continúa investigando para establecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.

