Masiva afluencia en el segundo día de vacunación contra la rabia

Este domingo se cumple el segundo día de la campaña masiva de vacunación contra la rabia canina en la ciudad de Santa Cruz, una actividad que mantiene desplegadas a miles de brigadas en toda el área metropolitana. La meta es inmunizar a más de 500.000 mascotas, entre perros y gatos.

Edil Toledo, secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, informó que se logró distribuir más de 723.000 dosis para esta etapa, con un total de 4.000 personas trabajando y 2.000 brigadas desplegadas en toda el área metropolitana.

Además de las brigadas móviles que recorren distintos barrios, el Servicio Departamental de Salud instaló puntos fijos de vacunación para facilitar el acceso de la población. En la plaza de La Ramada, uno de los principales puntos habilitados, se observó una alta afluencia de vecinos que llegaron con sus mascotas para recibir la dosis antirrábica.

Las autoridades sanitarias informaron que la campaña concluirá a las 16:00 y que, una vez cerrada la jornada, se emitirá un reporte preliminar con los resultados de esta segunda fecha de inmunización.

