Modo puma en WhatsApp: ¿Cómo activarlo y rugir en tus chats?

El llamado “modo puma” en WhatsApp se volvió tendencia gracias a usuarios que decidieron personalizar la app con imágenes y sonidos inspirados en este animal. No es una función oficial, pero sí un conjunto de ajustes manuales que permiten darle un estilo totalmente temático a las conversaciones.

Lo más llamativo es que, gracias a Meta AI —el chatbot integrado en la plataforma— los usuarios pueden generar imágenes de pumas y usarlas como fondo en sus chats. Además, también es posible cambiar el tono de las notificaciones para que suene como un rugido.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp (modo puma)

Para generar imágenes de pumas con IA en WhatsApp, solo hay que abrir el chat de Meta AI, identificado con un ícono circular azul y morado ubicado en la parte inferior derecha.

Una vez dentro, basta con escribir prompts como:

Un puma descansando en una roca al atardecer.

Puma caminando silenciosamente por el bosque.

Puma y cachorros jugando en un claro.

Puma bajo la lluvia en la selva.

Ilustración artística de un puma con colores vibrantes.

Puma saltando sobre un río bajo la luna llena.

Puma corriendo a gran velocidad en campo abierto.

Estas imágenes pueden colocarse como fondo de pantalla en los chats para lograr una estética completamente temática.

Cómo cambiar el tono de notificación por un rugido

Para completar el modo puma, muchos usuarios optan por cambiar el sonido de las notificaciones. Solo se necesita descargar previamente un audio de rugido y seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Ir a Ajustes > Notificaciones. Tocar Tono de notificación. Bajar hasta Agregar tono. Seleccionar el archivo de audio descargado.

Con esto, cada mensaje entrante tendrá el sonido característico del felino.

Cómo crear un chatbot estilo puma en WhatsApp

Además, la app permite crear chatbots personalizados con IA, incluyendo uno inspirado en la personalidad de un puma: sigiloso, fuerte o protector.

Los pasos son:

Abrir WhatsApp. Ir a la pestaña Contactos. Seleccionar Chatear con las IA. Pulsar +. Crear el chatbot con una descripción detallada.

Cuanto más específica sea la descripción, mejor será el resultado.

¿Para quién es el modo puma?

Este estilo está pensado para usuarios que disfrutan personalizar su app, sienten conexión con la naturaleza o simplemente quieren que WhatsApp tenga un look distinto al habitual. No solo ofrece imágenes y sonidos temáticos, sino una experiencia inmersiva creada a gusto del usuario.

Aunque no es una herramienta oficial de WhatsApp, el modo puma se instaló como una tendencia divertida, estética y fácil de activar para quienes buscan darle un toque salvaje a sus chats.

