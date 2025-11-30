Una joven quedó flechada con el chofer de Uber e hizo algo inesperado para contactarlo

En redes sociales abundan las historias curiosas, pero pocas generan tanto revuelo como la que compartió una joven en X (antes Twitter). Lucía, usuaria de la plataforma, confesó que quedó encantada con el conductor del Uber que la llevó y que, para poder conseguir su contacto, tomó una decisión tan audaz como inesperada.

“Cuando bajé del Uber, puse en la app que había perdido algo en el auto para que le avisen al conductor (mi nuevo novio) y tenga mi número. En la vida hay que ser un poco cara rota”, escribió en su publicación, que rápidamente se volvió viral.

La jugada surtió efecto: minutos después, Matías —el chofer— le escribió por WhatsApp. “Hola Lu. Soy Matías, el Uber. Me dice soporte que perdiste algo en el auto. ¿Puede ser?”, le preguntó. Lucía no dudó en seguir con su plan y respondió con humor: “Sii. El corazón”.

La historia explotó en X: superó los 4 millones de visualizaciones, más de 100 mil likes y cerca de 3 mil retuits. Como era de esperarse, los comentarios se dividieron entre quienes celebraron su ocurrencia y quienes la criticaron, acusándola incluso de “acosar” al conductor.

Ante las críticas, Lucía aclaró la situación: “No es acoso. Charlamos y hubo muy buena onda en el viaje. Yo no conseguí su número de teléfono y le hablé. ÉL ME HABLA. Podría haberme llamado con número privado. Tampoco le dije nada relacionado a su físico o fuera de lugar”.

La anécdota se terminó convirtiendo en uno de los posteos más comentados del día, provocando risas, debate y miles de reacciones sobre las nuevas formas de “levante” en la era de las apps. ¿Atrevimiento o exceso? Las redes, como siempre, no se pusieron de acuerdo.

