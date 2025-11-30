La final de la Copa Libertadores dejó un ambiente de fuerte tensión fuera del estadio Monumental de Lima. Según reportes de medios como Lance, grupos de hinchas de Palmeiras reaccionaron con violencia luego de la caída de su equipo por 1-0 frente a Flamengo.

Las imágenes muestran cómo los aficionados del conjunto paulista derriban cordones metálicos de seguridad mientras expresan su frustración por no poder celebrar el ansiado tetracampeonato. La situación obligó a que el personal de resguardo refuerce los accesos para evitar incidentes mayores.

El descontrol se produjo minutos después de que Flamengo levantara el trofeo gracias al gol de Danilo, tanto que definió la final y que generó un fuerte descontento entre los seguidores del Verdao presentes en la capital peruana.

Los destrozos registrados fueron duramente criticados en redes sociales, donde los usuarios lamentaron la reacción desmesurada de parte de la hinchada palmeirense. Autoridades locales aún evalúan el alcance de los daños provocados durante los disturbios.

La final, que comenzó en un ambiente festivo, terminó marcada por estos episodios que empañaron el cierre del torneo continental.

Mira la programación en Red Uno Play