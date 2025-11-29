Abel Ferreira: "Flamengo fue mejor que Palmeiras"

El entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, reconoció que este sábado Flamengo "fue mejor" en la final de la Copa Libertadores que se decidió con un gol de cabeza de Danilo a la salida de un córner.

"No voy a dar excusas. Solo tengo que decir que el rival fue mejor. Hoy ganó la experiencia y ellos fueron mejores", dijo Ferreira tras el partido jugado en el estadio Monumental de Lima, donde admitió que a sus jugadores les faltó coraje y osadía para sacar el partido adelante.

Dijo que, a pesar de que la final se decidió en una jugada a balón parado, la experiencia de los futbolistas de Flamengo se impuso a la juventud del Palmeiras.

"Son equipos que están en momentos diferentes. Flamengo está con un equipo muy maduro, y Palmeiras es un equipo en crecimiento. Entiendo todas las críticas, pero no fuimos capaces de hacer el juego que queríamos", dijo Ferreira.

"Mis jugadores tocaban de primera, pero en un partido así tienes que dominar la pelota, conducirla, regatear. Y cuando ves a tu equipo solo pasar, sientes que hay un peso y que falta osadía y coraje", añadió.

Ferreira expresó que Flamengo tiene a jugadores que este sábado han ganado la Libertadores con más de 30 años, como Bruno Henrique, Alex Sandro, Jorginho y Danilo.

"Nuestros jugadores van a tener muchas oportunidades de ganar esta competición, y lo de hoy termina siendo una experiencia", apuntó el técnico al prometer que el próximo año buscarán nuevamente llegar a la final de la Libertadores para tratar de resarcirse de esta derrota.

Ferreira consideró que no puede estar triste si se tiene en cuenta que Palmeiras ha llegado a tres finales de Libertadores en los últimos cinco años, en las que ha ganado dos, incluida una en 2021 contra el propio Flamengo, mientras que en las otras dos temporadas ha llegado a semifinales y a cuartos de final.

"No puedo estar triste en un año con tantos cambios, donde es muy difícil mantener la consistencia. Tuvimos lesiones como la del portero (Wéverton), además de Lucas Evangelista y Paulinho. Hicimos dos ventas que había que hacer (Estevao y Richard Ríos). No fuimos capaces de llegar enteros al mes de noviembre", explicó Ferreira.

Sobre su futuro, el entrenador señaló que no es momento de hablar de su renovación, sino de centrarse en las dos últimas jornadas del Campeonato Brasileño, donde Palmeiras también tiene complicado alcanzar a Flamengo.

"Es un momento para aceptar la derrota y dar nuestras felicitaciones a nuestro rival. Faltan dos partidos en una temporada tremendamente desgastante. Lo único que puedo prometer es competir hasta el final, y cuando el rival es mejor, no hay mucha cosa que decir", concluyó.

