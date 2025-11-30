Hermanitos quemados tras explosión en surtidor permanecen sedados

Una familia resultó gravemente afectada tras la explosión de su vehículo en un surtidor del municipio de Portachuelo, según el informe médico proporcionado por el hospital donde fueron ingresados.

La madre, la víctima más afectada, presenta quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo y se encuentra internada en el Hospital Japonés, bajo atención intensiva y sedada para manejar el dolor.

Los niños de la familia, uno de tres años y otro de un año, también fueron hospitalizados anoche. Según el Dr. Carlos Méndez, médico del Hospital de Niños.

“los pequeños se encuentran estables, aunque permanecen bajo estricta vigilancia en las salas de emergencia y terapia intensiva. Están sedados para manejar el dolor debido a la gravedad de sus lesiones”.

El padre, aunque afectado, presenta un cuadro más estable. “Estamos asegurándonos de que no les falten medicamentos, especialmente los sedativos, que son imprescindibles para su tratamiento”, agregó el galeno.

El equipo médico continúa velando por la estabilidad de la familia y proporcionando la atención necesaria en estas difíciles circunstancias.

Mira la programación en Red Uno Play