Campaña de vacunación contra la rabia continúa este domingo en Santa Cruz

Con el objetivo de prevenir la rabia canina, El Servicio Departamental de Salud (Sedes) dio inicio hoy a la campaña de vacunación antirrábica en la ciudad de Santa Cruz.

La primera fase de la campaña contempla la aplicación de 723.000 dosis, con la meta de alcanzar un millón de vacunas en total. Para ello, se desplegaron más de 2.000 brigadas en toda la ciudad y el área metropolitana, integradas por 4.000 personas, entre brigadistas y personal de apoyo.

“Queremos invitar a toda la población cruceña a participar de manera masiva en esta campaña, porque la rabia es una enfermedad mortal que causa alteraciones neurológicas irreversibles en quienes se contagian”, destacó el Secretario Departamental de Salud, Edil Toledo.

La vacunación será gratuita en todos los puntos fijos habilitados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en los municipios metropolitanos de La Guardia, El Torno y Porongo, Warnes y Montero.

La campaña culminará este domingo, con atención de 8:00 a 14:00 horas.

De acuerdo con los registros del Sedes, en lo que va del año, Santa Cruz ha registrado cinco casos positivos de rabia canina, los cuales representan un riesgo de transmisión a humanos a través de mordeduras, lameduras o arañazos.

Mira la programación en Red Uno Play