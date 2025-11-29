TEMAS DE HOY:
Comunidad

Vehículo se incendia en surtidor de Portachuelo y deja heridos

Las llamas consumieron por completo el vehículo, mientras algunos vecinos intentaban controlar el fuego y otros evacuaban la zona por seguridad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/11/2025 22:56

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este viernes 28 de noviembre, un vehículo se incendió mientras cargaba combustible en un surtidor del municipio de Portachuelo, dejando como saldo dos personas heridas: una madre y su hija menor de edad.

Según información enviada a la sala de redacción de Red Uno, las víctimas fueron rápidamente trasladadas a un centro de salud cercano.

En imágenes compartidas por testigos, se observa cómo el fuego consume por completo el motorizado, mientras algunas personas intentan apagar las llamas con extinguidores y otras se alejan del lugar por precaución.

El vehículo quedó completamente calcinado tras el siniestro.

