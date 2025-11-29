Vehículo se incendia en surtidor de Portachuelo y deja heridos

La noche de este viernes 28 de noviembre, un vehículo se incendió mientras cargaba combustible en un surtidor del municipio de Portachuelo, dejando como saldo dos personas heridas: una madre y su hija menor de edad.

Según información enviada a la sala de redacción de Red Uno, las víctimas fueron rápidamente trasladadas a un centro de salud cercano.

En imágenes compartidas por testigos, se observa cómo el fuego consume por completo el motorizado, mientras algunas personas intentan apagar las llamas con extinguidores y otras se alejan del lugar por precaución.

El vehículo quedó completamente calcinado tras el siniestro.

Mira la programación en Red Uno Play