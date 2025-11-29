Vehículo se incendia en surtidor de Portachuelo y deja heridos

Las llamas consumieron por completo el vehículo, mientras algunos vecinos intentaban controlar el fuego y otros evacuaban la zona por seguridad.
28/11/2025 22:56
Escuchar esta nota
La noche de este viernes 28 de noviembre, un vehículo se incendió mientras cargaba combustible en un surtidor del municipio de Portachuelo, dejando como saldo dos personas heridas: una madre y su hija menor de edad.
Según información enviada a la sala de redacción de Red Uno, las víctimas fueron rápidamente trasladadas a un centro de salud cercano.
En imágenes compartidas por testigos, se observa cómo el fuego consume por completo el motorizado, mientras algunas personas intentan apagar las llamas con extinguidores y otras se alejan del lugar por precaución.
El vehículo quedó completamente calcinado tras el siniestro.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57