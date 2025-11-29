“Ella tiembla cuando salimos”: madre pide justicia tras acoso a su hija de 13 años en Santa Cruz

La indignación y el miedo se apoderó de una familia en el barrio Guapurú 2, de Santa Cruz, tras el acoso sexual sufrido por una adolescente de 13 años a manos de un motociclista. La madre de la menor hizo un llamado desesperado a la Policía y a la ciudadanía para que colaboren en la inmediata captura del agresor, al que califica como "un peligro".

La madre relató con detalle la forma en que el sujeto abordó a su hija: "Ese tipo en motocicleta se le acerca a mi hija, primero preguntándole por una señora que lavaba ropa. Mi hija le dice que no sabe, entonces él agarró y se dio la vuelta. Vuelve y le dice que no daba su GPS, que mire, y ella, en su inocencia, mira el teléfono de él", narró la madre.

Fue en ese momento de distracción que el sujeto procedió al ataque. "Ahí fue cuando procede a tocarla y mi hija aterrada, ella se hace a un lado, el tipo arranca y ella llega a la casa mal", añadió. La madre agradece que el incidente no escaló a algo más grave, pero teme por la seguridad de otras niñas de la zona.

Miedo e inseguridad en la zona

Las consecuencias psicológicas del ataque han sido inmediatas y devastadoras para la menor, quien ahora sufre de un terror paralizante que afecta su vida diaria.

"Ella no quiere ir al colegio, está con temor, dice 'Mamá, yo no puedo andar sola en la calle, cualquier cosa me da miedo'. Incluso ayer cuando hemos salido, ella me agarra la mano, ella tiembla", testificó la madre.

La familia asegura que la niña no ha podido dormir bien y ha pasado la noche en un estado de nerviosismo. "Yo tengo ese temor porque ellas van en la tarde al colegio, ya no hay tranquilidad aquí en la zona", enfatizó la madre.

El clamor de la familia es unánime: "Le pido yo a la Policía, a las autoridades que por favor me ayuden, las personas que lo conocen, que por favor avisen si lo conocen, porque, como bien dicen, es un peligro. A otras niñas, quién sabe qué le puede hacer también".

