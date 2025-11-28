“Llegó a la casa asustada y llorando”: Madre relata el acoso sufrido por su hija en Santa Cruz y pide justicia

La indignación crece en el barrio Guapurú 2 del Plan 3.000 tras la difusión de imágenes de vigilancia que captaron a un sujeto en motocicleta realizando toques impúdicos a una joven en plena calle. La madre de la víctima, Mariana Pedraza, brindó un conmovedor testimonio sobre la agresión y el estado emocional de su hija.

El hecho, que ocurrió en la mañana de hoy, provocó la movilización de los vecinos, quienes se reunieron en la noche para exigir mayor presencia policial en la zona.

El engaño y el ataque

La madre relató que el incidente ocurrió entre las 10:00 y las 10:40 de la mañana, mientras su hija regresaba de la casa de su hermana mayor, acompañada de su hermana menor. El agresor se acercó a la joven en dos ocasiones.

"Este sujeto se le había acercado primero en la esquina y le preguntó si ella sabía de una señora que lavaba ropa. Mi niña le dice que no, entonces el tipo agarra y se va. Ella no le dio importancia y siguió caminando", contó Pedraza.

Sin embargo, el sujeto volvió a aparecer. Fue en el segundo encuentro donde perpetró el abuso.

"Otra vez le apareció y le pregunta si sabe cómo llegar al mercado Guapurú, que su GPS no daba y que mire su celular. Mi hija, en su inocencia, mira el celular y ahí fue donde el tipo procede a tocar a mi hija. Mi hija llegó a la casa asustada, llorando, ella estaba con su hermanita menor", reveló la madre.

Clamor por seguridad y captura del agresor

La madre lamentó el estado de su hija, quien estuvo afectada emocionalmente todo el día, lo que le impidió asistir al colegio. Mariana Pedraza hizo un llamado desesperado a la Policía para que ayude a encontrar al responsable.

"Pido que la Policía me ayude a encontrar al tipo ese porque quién sabe a cuántas niñas más no estará haciendo esto... La verdad que me duele como mamá lo que le pasó a mi hija. Puede pasar hasta cosas mayores", expresó. La búsqueda del sujeto se complica, ya que la madre señaló que no se puede identificar la motocicleta. "No se puede ver la placa porque él la arranca y además que está con casco y no se le ve el rostro", agregó.

La indignación vecinal se tradujo en una reunión en horas de la noche. Los habitantes de Guapurú 2 señalan que el acoso se suma a una serie de hechos delictivos recientes y denuncian la falta de presencia policial en el barrio. La comunidad exige a las autoridades un aumento inmediato de la seguridad para prevenir futuros incidentes de este tipo.

