Paz crea unidad de emergencia de las FF.AA. para combatir incendios forestales

El presidente Rodrigo Paz anunció la creación de una unidad de emergencia de las Fuerzas Armadas, destinada específicamente a enfrentar los incendios forestales que afectan diversas regiones del país.

La medida, explicó, responde al mandato constitucional de proteger las áreas naturales y reservorios nacionales, una responsabilidad que afirmó nunca se aplicó plenamente en gestiones anteriores.

Paz destacó que esta iniciativa representa “el inicio de una nueva etapa para las Fuerzas Armadas”, enfocada en el servicio al país y no en visiones ideológicas.

Durante el anuncio, el mandatario recordó una experiencia personal al enfrentar un incendio cuando era alcalde de Tarija.

“Yo casi muero en un incendio en Tarija. Agradecido a las Fuerzas Armadas por entender este nuevo rol”, expresó, resaltando el compromiso de los militares en los recientes ejercicios de combate al fuego.

La creación de esta unidad especializada, afirmó Paz, traerá beneficios tanto para el país como para las propias Fuerzas Armadas.

