La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó este jueves que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, luego de que incumpliera la detención domiciliaria que debía cumplir desde octubre, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la implementación de una planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto.

El director nacional de la Felcc, Walter Sossa, informó que la solicitud fue realizada por el fiscal del caso, debido a que el imputado no fue encontrado en su domicilio durante dos verificaciones realizadas el miércoles en horarios de 17:30 y 21:00, pese a tener la obligación legal de permanecer en su vivienda.

"La orden de aprehensión ha sido emitida porque el investigado no fue habido. La Policía realizó los controles correspondientes, pero en ambas oportunidades no se encontraba en su domicilio", precisó Sossa.

El abogado Eduardo León, representante de la parte denunciante, advirtió que existirían indicios de que Flores habría salido del país, razón por la cual solicitó a las autoridades judiciales la anotación preventiva de bienes y cuentas bancarias, a fin de evitar un posible vaciamiento de patrimonio mientras continúa la investigación.

León cuestionó que el exgerente no haya sido ubicado pese a los controles policiales, enfatizando que esta situación demuestra un riesgo procesal evidente y la necesidad de aplicar medidas más estrictas.

Flores es investigado por supuestas irregularidades en la implementación de una planta procesadora de papa en El Alto, un proyecto observado por presunto sobreprecio y mala administración de recursos.

