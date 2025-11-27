Muere periodista argentina tras accidente en mirador costero mientras intentaba sacarse una foto

La periodista Leticia Lembi, de 33 años y oriunda de Tres Arroyos, Argentina, falleció trágicamente el pasado miércoles 26 de noviembre al caer de una escalera en la zona de acantilados de Mar del Plata, mientras intentaba tomarse una fotografía.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:45 horas en la conocida Barranca de Los Lobos, sobre el kilómetro 535 de la Ruta 11, en el sur de la ciudad costera.

Causa de la caída: escalera en "pésimo estado"

La Policía de Mar del Plata confirmó que la víctima cayó "accidentalmente al transitar por una escalera en mal estado, desde unos 25 metros de altura". Según testimonios y la posterior inspección de medios locales, el suelo de hormigón de la escalera se encuentra en un grave deterioro debido a la erosión.

El equipo de rescate asistió al lugar inmediatamente. Foto: La Capital de Mar del Plata

Leticia Lembi se encontraba en el lugar por motivos laborales, acompañada de su primo y otros compañeros de Onlera, una agencia de marketing digital donde se desempeñaba como coordinadora, informa La Nación.

El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación, catalogó el hecho como una "fatalidad". Señaló que la periodista perdió el equilibrio luego de intentar hacer una selfie o un video en la escalera, la cual se interrumpe abruptamente y carece de barandas de seguridad.

"Es una zona que tiene como una especie de mirador, pero que no tiene ningún tipo de baranda y hay unas escaleras de material que se interrumpen en forma abrupta, que están en pésimo estado", precisó el fiscal Russo, citado por Clarín.

El impacto contra las piedras al pie del acantilado fue letal, provocándole la muerte de forma instantánea. Equipos de Rescate y Riesgos Especiales trabajaron en la extracción del cuerpo. Colegas de la periodista han denunciado públicamente el mal estado de la infraestructura del mirador, que es un atractivo popular pese a su peligrosidad.

Este es el lugar del accidente:

