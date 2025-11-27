¡Los estafó! Mujer cobró asistencia familiar triple por su hijo a tres hombres

Una estafa insólita, digna de un guión policial, fue desbaratada en Nueva Jersey, durante seis años, una mujer logró vivir con lujos financiados por la manutención que tres ex parejas le depositaban por el mismo niño.

La implicada, identificada como Alyssa Radford, consiguió que tribunales de Maryland, Minnesota y Nueva Jersey fallaran a su favor, ordenando a cada uno de los hombres el pago mensual de manutención por quien creían que era su hijo. Ninguno sabía de la existencia de los otros dos.

Según el reporte policial, Radford montó un esquema tan bien calculado que llegó a percibir 3.200 dólares mensuales, aproximadamente 230.400 dólares en total, cifra que le permitió sostener un nivel de vida ostentoso: una residencia de cinco habitaciones y un garaje con tres autos de lujo.

El fraude quedó al descubierto cuando las autoridades, al cruzar información entre estados, notaron registros “extraños”: el mismo niño, la misma madre… pero tres padres distintos.

Radford fue detenida y puesta bajo custodia. El menor quedó a cargo de los servicios de protección infantil, mientras que los tres hombres afectados ahora buscan determinar quién es realmente el padre del niño que los llevó —sin saberlo— a financiar una de las estafas familiares más llamativas de los últimos años.

