¡Se desató el infierno! Camión cisterna explota en Virginia y causa caos total (VIDEO)

Un verdadero infierno se desató este martes en la ruta 288, en el estado de Virginia (EE.UU.), cuando un camión cisterna perdió el control, impactó violentamente contra la barrera de seguridad y volcó en plena vía. En cuestión de segundos, el vehículo estalló en llamas, transformando la carretera en una escena de fuego y destrucción que obligó a detener por completo el tránsito.

Según las autoridades, el conductor —quien milagrosamente solo sufrió lesiones leves— perdió el control del camión antes de estrellarse contra la defensa metálica. Tras el brutal choque, el cisterna se volcó y el combustible derramado alimentó un incendio de gran magnitud que podía verse a varios metros de distancia.

A pesar de haber sobrevivido, el chofer ahora enfrenta cargos por conducción imprudente, mientras los investigadores analizan qué provocó la pérdida de control del vehículo.

La ruta 288 permaneció cerrada durante horas mientras los bomberos luchaban contra las enormes llamas y los equipos de emergencia trabajaban para asegurar el área, retirar los restos del camión y evaluar los daños causados por el incendio.

El impresionante video del siniestro —difundido por testigos que circulaban por la zona— muestra la magnitud del desastre y el riesgo extremo al que estuvieron expuestos quienes transitaban por esta concurrida carretera.

Las autoridades advierten que el incidente pudo haber terminado en una tragedia mucho mayor y piden extremar la precaución al volante, especialmente en vehículos de gran porte y carga peligrosa.

