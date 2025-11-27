Precio del pan en La Paz se mantiene en Bs. 0,50 mientras panificadores negocian

La Paz se mantiene en alerta por los precios del pan. Este jueves, el alcalde Iván Arias encabezó operativos en hornos de la ciudad para verificar los costos y las condiciones sanitarias de los locales.

Tras los controles, la Alcaldía informó que el precio del pan se mantiene en Bs. 0,50 mientras se desarrolla una reunión con representantes del sector panificador.

Durante la inspección, uno de los hornos verificados —propiedad de un dirigente del sector— fue clausurado por tres días debido a la presencia de heces de ratón, vectores y condiciones de insalubridad.

“Están especulando, quieren vender el pan a 80 centavos y además encontramos condiciones nada higiénicas. Este señor, siendo dirigente de los panificadores, debería dar ejemplo de calidad de producción… Vamos a clausurar”, señaló Arias.

Funcionarios municipales denunciaron haber sido agredidos durante los operativos y fueron trasladados a centros médicos para valoración de su estado de salud.

