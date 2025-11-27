La UAGRM se prepara para su gran corso universitario 2025 este sábado

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) está lista para celebrar uno de sus eventos más emblemáticos: el corso universitario 2025, que tendrá lugar este sábado 29 de noviembre en el Cambódromo, recorriendo desde el sexto hasta el cuarto anillo.

Durante la presentación, la directora de gestión académica de la universidad, Lourdes Molina, destacó la magnitud del corso y la participación de los estudiantes.

“Este es un espectáculo que refleja el trabajo y la pasión de nuestros estudiantes durante todo el año. Más de 2.500 bailarines pertenecientes a más de 40 grupos folclóricos presentarán sus danzas, desde las tradicionales hasta las departamentales, y contaremos con la participación de universidades privadas y grupos independientes”, señaló.

El corso universitario contará con diversas categorías de bailes y trajes, y cada grupo ha ensayado durante meses para ofrecer un show impecable.

La reina del corso, Romina Baldiviezo, invitó a toda la población a disfrutar del evento: “Este 29 de noviembre, desde las 17:00, los esperamos desde el sexto anillo hasta el cuarto en el Cambódromo para vivir juntos nuestro folclore, la cultura y la alegría de nuestra universidad”.

El corso universitario se ha consolidado como uno de los principales eventos culturales de Santa Cruz y de Bolivia, ofreciendo un espacio donde estudiantes, familias y la comunidad en general pueden disfrutar de la riqueza del folclore boliviano, el esfuerzo y la creatividad de los jóvenes universitarios.

Con más de 2.500 bailarines en escena, más de 40 ballets y un despliegue artístico lleno de colores y tradiciones, la UAGRM invita a todos los cruceños a vivir una experiencia única este fin de semana en el Cambódromo.

