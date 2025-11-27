TEMAS DE HOY:
Tentativa de Feminicidio accidente de tránsito Remberto López

Comunidad

Alcaldía interviene horno del dirigente de panificadores y hallan heces de ratón

“Siempre va a existir, pero las (heces de ratón) están dentro del garaje y no en la producción de la panadería; esto metieron de afuera, es harina sucia para el chancho”, manifestó Rubén Ríos, dirigente de los panificadores y propietario del horno intervenido.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 10:13

Foto: Red Uno
La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, junto a personal del municipio, intervino este jueves el horno de propiedad de Rubén Ríos, dirigente máximo de los panificadores, ubicado en la zona de Villa Victoria, donde se hallaron heces de ratón y condiciones insalubres.

La intendente municipal, señaló que las heces se encontraban en los costales de harina y mostraron ante las cámaras de los medios las condiciones en que fueron halladas.

El dirigente por su parte, dijo que las heces de ratón siempre existirán, pero estos están dentro del garaje y no cerca de la producción del pan.

“Siempre va a existir, pero las (heces de ratón) están dentro del garaje y no en la producción de la panadería; esto metieron de afuera, es harina sucia para el chancho”, manifestó Ríos.

El alcalde Arias, indignado, reiteró el hallazgo y explicó que se tomarán medidas ante este tipo de hechos que atentan contra la salud de la población.

 “Vamos a clausurar por condiciones insalubres y, además, el señor quiere subir el precio del pan, pese a producir en condiciones antihigiénicas”, afirmó Arias.

Ríos, aclaró que la harina con heces era para los chanchos y estaba fuera de la producción.

Respecto al alza del precio del pan a 0,80 ctvs., el dirigente señaló que mantendrán ese precio debido a que no existió ningún diálogo con el gobierno y que la determinación fue tomada por las federaciones.

“Nunca nos llegó la invitación del Gobierno, y el viceministro salió ayer diciendo que el pan debería costar a otro precio; le brindamos nuestra hoja de costos y debía analizarlo bien, está en su tuición proporcionar un precio referencial para la población boliviana”, afirmó Ríos.

El dirigente agregó que rompieron el convenio de la subvención y que, como sector, determinaron incrementar el precio del pan por unidad a 0,80 ctvs.

 

