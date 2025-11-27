TEMAS DE HOY:
VIDEO: Torrencial lluvia inunda calles de Tarija y provoca caos en el tráfico

Una intensa y repentina lluvia registrada en Tarija provocó anegaciones, inundaciones y el colapso de varias vías, generando preocupación entre los vecinos.

Red Uno de Bolivia

26/11/2025 22:02

Foto: Red Uno
Tarija

Las fuertes lluvias registradas de manera repentina este miércoles dejaron varias calles completamente intransitables y afectaron el tránsito vehicular en Tarija, mientras vecinos de distintos barrios grababan el impacto del temporal. Las imágenes muestran avenidas convertidas en ríos improvisados, vehículos atrapados y viviendas que comenzaron a sufrir filtraciones.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la lluvia sorprendió a los habitantes de la capital chapaca, ocasionando acumulación de agua en zonas críticas de la ciudad. En algunos sectores, además, cayó granizo de gran tamaño, lo que agravó los daños. Uno de los vecinos compartió un video donde se observa el tamaño del granizo.

La preocupación crece entre los ciudadanos, ya que las precipitaciones intensas se han vuelto frecuentes en las últimas semanas, elevando el riesgo de emergencias mayores. En redes sociales circularon varios videos que evidencian el nivel de afectación en diferentes puntos de Tarija.

 

