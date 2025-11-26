“Vamos a acabar con este Estado centralista”: Paz plantea una redistribución equitativa

El presidente Rodrigo Paz realizó este miércoles una visita a la empresa estatal ENDE Corporación, donde analizó los desafíos económicos que enfrenta el país y enfatizó la necesidad de impulsar la producción para fortalecer las finanzas públicas y mejorar la distribución de los recursos.

Durante su intervención, Paz remarcó que es fundamental dinamizar la economía nacional:

“Tenemos que dinamizar el mercado, para que la platita fluya. No hay empresa que no pueda ser exitosa si prácticamente tiene el monopolio, pero hay que darle los instrumentos para que sea dinámica y generar competitividad. Esto es algo que tenemos que entender”, señaló.

El mandatario afirmó que los ingresos generados por las empresas estatales deben beneficiar directamente a las regiones.

“Lo que vamos a generar, yo no quiero que esa platita a futuro se quede en el Gobierno central. Tiene que ser para que la empresa sea rentable y competitiva, y para que la gente reciba sus beneficios en sus municipios, con salud, educación. Vamos a acabar con este Estado centralista, para que la platita que se mueva vaya para las regiones”, aseguró.

Paz también se refirió a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el sector hidrocarburífero. Denunció que más de 5.000 millones de dólares se habrían perdido en la compra y manejo de combustibles.

“La Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos nos va a dar cifras. No es que se lo han llevado unos cuantos: nos han robado a todos los bolivianos”, afirmó.

El presidente adelantó que, una vez que las investigaciones se hagan públicas, explicará a la población la magnitud del daño económico causado.

“Cuando vuelva a la calle le voy a decir a la gente todo el daño que nos hicieron y cuánto fue la estafa, porque hoy tenemos que encarar todo el desastre que nos han dejado. Si lo hubieran hecho bien, no estaríamos acá”, expresó Paz.

Remarcó que su mandato tendrá como prioridad: enfrentar la crisis y transparentar la situación del país.

“Nos están dejando una deuda enorme. Yo les voy a hablar con la verdad siempre; me pusieron de presidente para sacar a Bolivia adelante”, enfatizó.

