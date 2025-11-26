Magistrados prorrogados activan acción de libertad para frenar órdenes de aprehensión

Los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se quedaron de brazos cruzados. Tras conocerse que un juez de La Guardia emitió órdenes de aprehensión contra cuatro de ellos, su abogado, Alex Mejía, confirmó que en las últimas horas se presentó una acción de libertad para dejar sin efecto el mandamiento.

Mejía explicó que el recurso no solo busca anular las órdenes de aprehensión, sino también la alerta migratoria solicitada por distintas autoridades. La acción fue presentada ante una sala constitucional del Beni, donde se pidió “cesar la persecución” y restituir las garantías de los exmagistrados.

Respecto a la alerta migratoria, el abogado detalló que se solicitó oficialmente su suspensión y la notificación inmediata a las instancias correspondientes, con el fin de “resguardar sus derechos”.

Cinco magistrados del TCP y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejaron definitivamente sus cargos tras una serie de resoluciones emitidas por la Sala Plena del TCP y por salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz. El Auto Constitucional 0087/2025 dio un plazo de 10 días hábiles para la transición, pero fallos regionales dispusieron su cese inmediato, la suspensión de sueldos y la prohibición de usar bienes o ingresar a instalaciones judiciales.

En paralelo, el juez de La Guardia ordenó aprehensión y arraigo contra los magistrados autoprorrogados, en el marco de acciones populares impulsadas en su contra.

