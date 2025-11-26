Posibles desbordes en ríos: alerta naranja por lluvias fuertes en tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una Alerta Meteorológica de prioridad Naranja, anunciando la presencia de tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes desde la tarde del miércoles 26 de noviembre hasta la mañana del jueves 27 de noviembre.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan montos acumulados de precipitación entre 60 y 90 milímetros, acompañados de actividad eléctrica y descargas aisladas.Las regiones bajo vigilancia incluyen, los departamentos de La Paz, Beni y Pando.

Además del pronóstico de lluvias intensas, el Senamhi advierte sobre ascensos repentinos y progresivos de nivel en varias cuencas, con posibilidad de desbordes en los ríos:

Yapacaní, San Julián, Mamoré, Itonama, Mamoré Grande, Machupo, Piraí, Ichilo, Madre de Dios, Tahuamanu, Abuná, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni.

La institución remarcó que la prioridad Naranja implica la presencia de fenómenos meteorológicos no habituales y potencialmente peligrosos.

