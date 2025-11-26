TEMAS DE HOY:
Posibles desbordes en ríos: alerta naranja por lluvias fuertes en tres departamentos

El Senamhi advirtió sobre tormentas eléctricas y acumulación de lluvias de hasta 90 mm en La Paz, Beni y Pando, con riesgo de desbordes en al menos 15 ríos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/11/2025 22:40

El río en Yapacaní, Santa Cruz/Cámara Agropecuaria del Oriente
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una Alerta Meteorológica de prioridad Naranja, anunciando la presencia de tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes desde la tarde del miércoles 26 de noviembre hasta la mañana del jueves 27 de noviembre.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan montos acumulados de precipitación entre 60 y 90 milímetros, acompañados de actividad eléctrica y descargas aisladas.Las regiones bajo vigilancia incluyen, los departamentos de La Paz, Beni y Pando. 

Además del pronóstico de lluvias intensas, el Senamhi advierte sobre ascensos repentinos y progresivos de nivel en varias cuencas, con posibilidad de desbordes en los ríos:

Yapacaní, San Julián, Mamoré, Itonama, Mamoré Grande, Machupo, Piraí, Ichilo, Madre de Dios, Tahuamanu, Abuná, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni.

La institución remarcó que la prioridad Naranja implica la presencia de fenómenos meteorológicos no habituales y potencialmente peligrosos.

